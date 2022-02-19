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Самопровозглашенную ДНР уже покинули более 3 тыс. человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С начала эвакуации из ДНР самопровозглашенную республику покинули более 3 тысяч человек, всего планируется эвакуировать до 700 тысяч человек, заявил глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий.

"По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, эти люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом... Всего планируется эвакуировать от 500 до 700 тыс. человек", - заявил в субботу на совещании с главой непризнанной ДНР Денисом Пушилиным глава МЧС Алексей Кострубицкий.

В пятницу Пушилин сообщил, что из непризнанной республики в Ростовскую область России эвакуируют женщин, пожилых людей и детей из-за роста напряженности в регионе. Позже глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также призвал население покинуть территорию Донбасса.

Накануне все стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

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