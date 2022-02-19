Источник сообщил о разрыве снаряда в Ростовской области в 1 км от госграницы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Снаряд разорвался рано утром на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел в 4:00 по Москве в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской", - сказал он.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате разрыва, по предварительной информации, нет.

Источник заявил, что о факте взрыва в правоохранительные органы сообщили местные жители. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, подчеркнул он.

Ранее в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в регионе режима ЧС из-за наплыва эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

В свою очередь руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов сообщил, что пункты пропуска на границе в Ростовской области переведены на режим приема исключительно въезжающих в РФ.