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Генконсульство Литвы в Калининграде возобновит выдачу виз туристам с 21 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генконсульство Литвы в Калининграде возобновляет с 21 февраля выдачу всех типов шенгенских виз, в том числе и туристических, российские туристы смогут посетить страну с 31 марта, сообщается на сайте дипмиссии.

"В связи с решением правительства Литовской Республики об отмене с 31 марта 2022 года ограничений на прибытие (проезда транзитом) иностранных граждан и лиц без гражданства в/через Литву, с 21 февраля Генконсульством Литвы в Калининграде возобновляется прием заявлений о выдаче шенгенской визы по всем целям поездки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генконсульстве, для подачи заявления на визу потребуется предварительная регистрация. В дипмиссии подчеркнули, что при подаче документов, заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта.

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц уже возобновили прием заявлений на выдачу виз.

Власти Литвы с 31 марта разрешат въезд россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами, для пересечения границы нужна будет шенгенская виза и ПЦР-тест за 72 часа до поездки.

Калининград Литва

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