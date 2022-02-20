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Источник сообщил об отсутствии планов по созыву контактной группы по Донбассу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пока речь о встрече не идет, планов таких нет: ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни", - сказал он. По его словам, "встреча возможна лишь, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной".

"Киев пока так и не подготовил предложения по скорейшей имплементации Комплекса мер. Тем более Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. То есть разговаривать о мире должны стороны конфликта: Киев с одной стороны, республики Донбасса - с другой. Россия стороной конфликта не является, а выступает гарантом Минских соглашений", - сказал он.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем, что стороны поддержали скорейший созыв трехсторонней контактной группы.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали эвакуировать жителей в Россию, в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Украина ДНР ЛНР

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