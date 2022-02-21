Российская эскадра в Средиземном море провела учения по поиску подлодок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские корабли в Средиземном море провели совместно с самолетами Ил-38 учения по поиску подлодок условного противника, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Основными задачами в ходе данного этапа учения стали совместные с морской авиацией действия по поиску и непрерывному слежению за подводной лодкой условного противника, организация непрерывного обмена данными о маневрировании подводной цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море действуют несколько корабельных групп НАТО.

В Минобороны РФ заявили, что противолодочное учение проведено в восточной части Средиземного моря. В нем приняли участие корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в частности, крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков".

По данным Минобороны РФ, с 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит учение под руководством главнокома ВМФ РФ Николая Евменова. В маневрах задействовано более 15 кораблей и свыше 30 летательных аппаратов.

Минобороны РФ на минувшей неделе сообщило о перебазировании в Сирию для учений над Средиземным морем дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".