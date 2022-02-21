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В Ижевске во время маневровых работ погиб 19-летний составитель поездов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Ижевске во втором парке железнодорожной станции Ижевск получил смертельные травмы и погиб 19-летний составитель поездов. По факту идет доследственная проверка, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Железнодородник получил травмы при проведении маневровых работ грузовыми вагонами.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - сообщили в СК.

Ижевск Горьковская ЖД СКР

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