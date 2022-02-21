Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Более 40 регионов России подготовили пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего в 43 регионах подготовлено почти 400 ПВР, общей вместимостью 42 тысячи человек, в резерве находятся еще 149 ПВР емкостью более 54 тысяч мест", - сказали журналистам в пресс-службе министерства.

По данным спасателей, всего на территории четырех субъектов в пунктах временного размещения находятся около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысяч детей.

"В течение суток запланировано отправление 21 поезда - в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие", - сообщили в МЧС.

Также, по данным пресс-службы, волонтерами организована доставка в ПВР продуктов питания и предметов первой необходимости объемом более 50 тонн.

Для обеспечения жизнедеятельности прибывающих граждан привлечено 1435 спасателей и 533 единицы техники.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. Как сообщалось, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.