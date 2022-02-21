Суд разрешил родителям не указывать отчество ребенка в свидетельстве о рождении

Это возможно, если национальные обычаи и традиции родителей не предусматривают отчества

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге признал право родителей самостоятельно определять национальную идентичность новорожденного и давать ему имя в соответствии с обычаями и традициями, сообщила пресс-служба суда.

Ранее семейная пара в Петербурге подала в районный суд иском к городскому комитету по делам ЗАГС, в котором оспаривала отказ в регистрации рождения их ребенка и выдаче свидетельства о рождении из-за несогласия родителей указать отчество ребенка. В материалах дела говорится, что отец ребенка раньше был гражданином другого государства, где нет обычая присваивать детям имя с отчеством.

Суд первой инстанции признал законным требование органа ЗАГС об отчестве, суд апелляционной инстанции с таким решением согласился, а судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции - нет, признав требование об обязательном указании отчества ребенка незаконными.

Решение Кассационного суда основано на положениях Семейного кодекса России и федерального закона "Об актах гражданского состояния", в соответствии с которыми отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами российских регионов или не основано на национальном обычае.

"Таким образом, присвоение отчества ребенку законодатель связывает с национальными обычаями его родителей, а не с их гражданством. Норма, требующая обязательно указывать отчество ребенка в актовой записи и в свидетельстве о рождении, в действующем законодательстве отсутствует", - заключил суд.