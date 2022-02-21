Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

В Минздраве заявили о возможности перехода к эксперименту по интернет-продаже рецептурных лекарств

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Исходя из положительного опыта дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов в России, в настоящее время можно переходить к дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

В РоссииНесетевым аптекам разрешили продавать лекарства в интернетеЧитать подробнее

"Сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко в понедельник на заседании комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению.

Замминистра напомнил, что с 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По его словам, Росздравнадзор в настоящее время выдал около 500 разрешений на дистанционную торговлю. При этом в Росздравнадзоре не зафиксировано жалоб на этот вид торговли.

"Мы можем по аналогии с лекарственными препаратами безрецептурными получить ряд преимуществ", - отметил Фисенко.

Он пояснил, что больные коронавирусом пациенты, не выходя из дома, смогут приобретать лекарственные препараты, в том числе рецептурные. Кроме того, преимуществом является то, что маломобильные граждане смогут заказывать и получать препараты.

Виктор Фисенко Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Алгоритм контроля: как Россия и Китай собираются регулировать рекомендательные системы

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Начальник Генштаба ВС Белоруссии назвал условие для вывода российских войск из страны

Пандемия коронавируса

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 8 835 человек были госпитализированы с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });