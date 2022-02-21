В Минздраве заявили о возможности перехода к эксперименту по интернет-продаже рецептурных лекарств

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Исходя из положительного опыта дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов в России, в настоящее время можно переходить к дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко в понедельник на заседании комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению.

Замминистра напомнил, что с 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По его словам, Росздравнадзор в настоящее время выдал около 500 разрешений на дистанционную торговлю. При этом в Росздравнадзоре не зафиксировано жалоб на этот вид торговли.

"Мы можем по аналогии с лекарственными препаратами безрецептурными получить ряд преимуществ", - отметил Фисенко.

Он пояснил, что больные коронавирусом пациенты, не выходя из дома, смогут приобретать лекарственные препараты, в том числе рецептурные. Кроме того, преимуществом является то, что маломобильные граждане смогут заказывать и получать препараты.