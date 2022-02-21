Бывшие сотрудники ФСИН осуждены за убийство 100-летнего ветерана из-за денег

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии приговорил к длительным срокам заключения двух человек за ограбление и убийство 100-летнего ветерана, сообщили в региональном управлении СКР.

Это оказались бывшие сотрудники ФСИН, "которые знали, как совершить преступление, не оставив следов, а после содеянного старались не привлекать к себе внимание, в связи с чем преступление в течение почти двух месяцев оставалось нераскрытым", говорится в пресс-релизе.

34-летний Юрий Никитин из Челябинской области приговорен к 23 годам колонии строгого режима, он признан виновным в разбое (пп. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК) и убийстве с особой жестокостью лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (пп. "в", "д", "з" ч. 2 ст. 105 УК).

42-летний житель Кигинского района Башкирии Виктор Валавин приговорен к десяти годам строгого режима. Суд признал его виновным в разбое и хранении и перевозке взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК).

Ветеран был убит 9 июля 2020 года в собственном доме в селе Леуза. По версии следствия, Никитин и Валавин были знакомы между собой. Они узнали, что ветеран хранит дома крупную сумму денег и решили их украсть.

Следствие и суд установили, что они пробрались к нему в дом ночью, нанесли ему множественные телесные повреждения, в том числе ножевые ранения. Старик умер от ран. Они нашли у него дома в общей сложности 2,4 млн рублей, забрали и ушли.

Деньги они поделили пополам. Следствие нашло около 1 млн рублей в месте, которое указал Валавин.

"Благодаря грамотно выработанной тактике допроса, под тяжестью собранных доказательств подсудимый Валавин сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник – Никитин вину в предъявленном обвинении не признал. Во время судебного рассмотрения дела свою позицию относительно предъявленного обвинения подсудимые не изменили", - говорится в пресс-релизе.

Незаконный оборот взрывчатки Валавину вменили, поскольку у его знакомого в сарае нашли около 300 грамм пороха. При этом суд снял с него обвинение в убийстве.

С обоих подсудимых взыскали похищенные у ветерана 2,4 млн рублей и еще 1 млн рублей компенсации в пользу семьи погибшего.

Приговор в силу не вступил. Следствие оспорит переквалификацию действий Валавина и вынесенный ему приговор.