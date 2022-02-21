Льдина с 46 рыбаками оторвалась от берега в Хабаровском крае

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рыбаков, которых с машинами унесло течением на оторвавшейся от берега льдине, эвакуируют в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль произошел отрыв льдины с рыбаками. На ледовом поле находилось 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу", - сказано в сообщении.

Информация об инциденте поступила около 17:00 местного времени.

Позже МЧС сообщило, что все люди и их машины покинули ледовое поле и находятся на берегу.

Однако в этом месте нет дороги, поэтому спасатели на снегоходах эвакуируют рыбаков, которые согласились покинуть свои автомобили.