Новгородская область с 24 февраля смягчит эпидемический режим

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новгородская область с 24 февраля продолжит отменять ограничения по COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"С учетом позитивной динамики губернатор области Андрей Никитин поручил подготовить к 24 февраля предложения о(...) снятии ограничений с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в информации властей.

Пресс-служба напоминает, что с 21 февраля в регионе возобновили работу детские кружки и секции в учреждениях культуры.

По данным правительства, за неделю заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась на 5,4%. Количество легких форм выросло до 73%, бессимптомных - до 9,5%.

В специализированных клиниках свободно 24% коек.

С 1 марта предполагается возобновить отмененное около месяца назад оказание плановой медицинской помощи.