Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва автомобиля представителя ЛНР в СЦКК

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют попытку убийства руководителя представительства Луганской народной республики, получившего ранения в результате подрыва его автомобиля, сообщает сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"В ряде средств массовой информации сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России "возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства произошедшего".

Ранее в понедельник представитель Народной милиции в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) получил ранение в результате взрыва его автомобиля. Также пострадал водитель.

Ранее о том, что руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля на стоянке возле здания представительства в Луганске, "Интерфаксу" сообщал источник.