СКР возбудил дело по факту покушения на главу представительства ЛНР в СЦКК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на убийство главы представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), сообщает во вторник сайт ведомства.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 февраля на территории ЛНР неустановленные лица с целью убийства руководителя представительства ЛНР в СЦКК "разместили в припаркованном рядом со зданием представительства автомобиле марки ВАЗ-2106 взрывное устройство, которое привели в действие в тот момент, когда служебный автомобиль руководителя представительства ЛНР в СЦКК находился рядом".

"Преступники действовали умышленно, осознавая общественную опасность избранного способа совершенного преступления. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Накануне в СКР сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства произошедшего.