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Представитель ЛНР в СЦКК ранен в результате взрыва автомобиля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Народная милиция ЛНР подтверждает, что руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

"На парковке возле здания представительства взорвался автомобиль, произошло покушение на руководителя представительства, пострадал он, и пострадал водитель", - сообщил представитель Народной милиции в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, других потерпевших в результате инцидента нет.

Ранее о том, что руководитель представительства самопровозглашенной ЛНР в СЦКК и его водитель пострадали в результате взрыва автомобиля сообщал источник.

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