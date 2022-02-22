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Обжалован приговор школьнику по делу об обучении терроризму

Подросток получил пять лет колонии по так называемому "делу Minecraft"

Обжалован приговор школьнику по делу об обучении терроризму
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Защита 16-летнего подростка из Канска обжаловала вынесенный ему приговор по делу об обучении терроризму, которое в СМИ называли "делом Minecraft", сообщил журналистам адвокат Владимир Васин. Его подзащитный был приговорен к пяти годам колонии.

"Обжаловали. Жалоба подана в Военный апелляционный суд в Московской области", - сказал Васин.

10 февраля Восточный окружной военный суд признал этого подростка виновным по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и назначил ему реальный срок и штраф в 30 тысяч рублей. Осужденный вину не признал.

Два других подростка были освобождены от уголовной ответственности по ст.205.3 УК в связи с сотрудничеством со следствием.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года эти три подростка, разделявшие анархистские взгляды, объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности. Они читали запрещенную литературу, смотрели фильмы по изготовлению взрывных устройств и отрабатывали навыки в заброшенном доме, на пустырях и стройках. Их задержали летом 2020 года. Первоначально сообщалось, что им вменяют планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, до суда этот эпизод не дошел.

Сначала подросткам вменили статью 205.3 УК. В марте 2021 года в следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в отношении подростков также возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Канск Красноярский край Владимир Васин ФСБ Minecraft

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