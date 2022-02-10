Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Восточный окружной военный суд в четверг огласил приговор трем подросткам по делу о прохождении обучения в целях террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), известному как "дело Minecraft".

Шестнадцатилетний Никита Уваров получил пять лет колонии и 30 тысяч рублей штрафа, еще два фигуранта дела были освобождены от наказания, так как они оказывали содействие следствию. Об этом в своем телеграм-канале сообщает юрист Павел Чиков.

На тот момент четырнадцатилетние подростки из города Канска (Красноярский край) стали фигурантами уголовного дела в июне 2020 года. В деле речь шла о том, что с октября 2019 по июнь 2020 года фигуранты вместе обучались, читая запрещенную литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки и бомб. Также они "отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках".

В СМИ материалы получили название "дело Minecraft", так как в изученной следствием переписке подростков говорилось об их планах разрушить созданное в компьютерной игре здание ФСБ.

10 марта 2021 года стало известно, что в отношении всех троих прекращено уголовное дело об участии в террористическом сообществе. Одновременно в их отношении было возбуждено дело о причастности к изготовлению и хранению взрывчатых веществ и устройств.

В августе того же года сообщалось, что подростков освободили из-под стражи.