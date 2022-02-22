Власти Петербурга пообещали оказать всю необходимую помощь ДНР и ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский в совместном заявлении поддержали признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба городского правительства во вторник.

Они назвали такое решение РФ прямым следствием "информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав".

"Президент особо подчеркнул, что новой кровавой бойни на Донбассе Россия не допустит. Когда речь идет о человеческих жизнях, о жизнях женщин, детей, стариков - не время оглядываться на новые истерические обвинения, угрозы и санкции. Петербург окажет ДНР и ЛНР всю необходимую помощь", - говорится в заявлении.

Ранее о поддержке решения по признанию независимости двух республик сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На вторник запланировано прибытие в регион первой группы беженцев из 400 человек: их разместят в оздоровительных лагерях "Россонь" и "Маяк" в Гатчинском районе.