Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

Сенаторы поддержали закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации во вторник одобрил закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.

Таким образом, эти пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года.

Закон касается около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года.

В РоссииГосдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%Читать подробнее

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, дополнительные расходы составят в 2022-2024 годах 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.

Сначала, в соответствии с внесенным документом, будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4% - это связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий (4% - уровень прогнозной инфляции, деньги уже заложены в федеральном бюджете).

Чтобы сохранить военные пенсии и после 1 октября 2022 года на прежнем уровне - плюс 8,6% к текущему уровню - правительство предлагает подойти к проблеме с двух сторон: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6% пенсию.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.

Совет Федерации

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против российских банков, Тимченко и Ротенбергов

Компании Meta и Zoom приступили к исполнению закона о "приземлении"

Bloomberg сообщил о вызове российского посла в британский МИД

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Временный поверенный в делах Украины отозван из России для консультаций

Временный поверенный в делах Украины отозван из России для консультаций

Песков подтвердил, что заседание Совбеза по Донбассу показали в записи

В Кремле заявили о признании ДНР и ЛНР в границах, в которых они были провозглашены

"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых их власти осуществляют полномочия

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });