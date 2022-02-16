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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%
Фото: Bloomberg Creative Photos via Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла сразу во всех трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.

Таким образом, пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", - сказал ранее Володин.

Он напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. "Принятый в январе Государственной Думой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6 % пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии", - отметил спикер Думы.

Приняв закон, Дума реализовала поручение, которое дал президент Владимир Путин.

Как вырастут военные пенсии

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительные расходы составят в 2022-2024 годах 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.

Сначала, в соответствии с внесенным документом, будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4% - это связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий (4% - уровень прогнозной инфляции, деньги уже заложены в федеральном бюджете).

Чтобы сохранить военные пенсии и после 1 октября 2022 года на прежнем уровне - плюс 8,6% к текущему уровню - правительство предлагает подойти к проблеме с двух сторон: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6% пенсию.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.

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