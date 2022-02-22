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Волгоградец выдумал историю с похищением, чтобы избежать увольнения за прогулы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в ложном доносе в полицию о своем якобы похищении, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, рабочий одного из заводов города не появлялся на предприятии с 11 по 20 января. При этом, не желая быть уволенным за прогулы, мужчина решил заявить в полицию о своем похищении неизвестными. По словам подозреваемого, его насильно удерживали как раз всю первую рабочую неделю после новогодних праздников.

Однако проверка показала, что никакого похищения на самом деле не было.

"После предъявления следователями СКР всех доказательств мужчина все-таки признался, что каких-либо противоправных действий в отношении него не совершалось. Таким образом он самонадеянно рассчитывал получить от правоохранителей официальный документ, подтверждающий его отсутствие по месту работы", - говорится в сообщении.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

СК РФ Волгоградская область

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