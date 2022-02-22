Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 146+1 432 167

В думском комитете заявили, что Китай для депутатов интереснее Европы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - У российских депутатов есть большие резервы для парламентского сотрудничества в Азии, Африке, странах Латинской Америки, а также обмена опыта с Китаем, о вводимых ЕС санкциях можно не беспокоиться. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ).

"У нас всего 24 часа в сутки, нам есть с кем вести диалог, куда ездить, с кем поддерживать неформальные отношения, много недоработок по выстраиванию отношений с азиатскими странами. Огромные резервы для работы на африканском континенте, для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки", - сказал Новиков "Интерфаксу" во вторник.

В миреГлавы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РоссииГлавы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РоссииЧитать подробнее

Он отметил, что "для налаживания гуманитарных, культурных, политических связей мир гораздо богаче, чем то, что можно увидеть в Европе, и для расширения влияния России – тоже".

"У меня нет времени (на Европу). Я в Европе был, если брать депутатский период, два раза на форумах левых сил в Чехии, в парламентской делегации в Порту, где

собирались парламентарии средиземноморского региона, и в составе делегации ездил в Ирландию, где есть резервы для расширения сотрудничества. Еще есть организация по экономическому развитию, у них штаб-квартира в Париже, на два дня ездили. Это были рабочие поездки, превратить их в туристические было невозможно, поэтому рассуждать, жалею я, не жалею... Съездили, выполнили свои функции, это до коронавируса было, одна поездка в год-два", - сказал Новиков.

"Страна, где я был больше всего, больше 10 раз – Китай, всем рекомендую туда ездить, изучать опыт социалистического строительства. С точки зрения прагматики, трансформации социально-экономического курса в России тот опыт, который может предложить Китай, для нас гораздо интереснее, чем опыт, который может предложить Европа", - отметил депутат.

Он считает, что принятые санкции "никак не ударят по депутатам, парламентарии призваны сочетать свою деятельность с интересами государства".

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) также заявил, что "санкции были ожидаемы, ничего нового тут нет".

"Я не знаю, попал ли я под эти санкции. Я с 14-го года невъездной на Украину, мне где-то неприятно, я в детстве много раз был в Одессе, теперь такой возможности нет, но жизнь-то продолжается. Все решения, которые принимались, принимались осознанно, все понимали последствия. Любые санкции неприятны, но надо рассматривать их через призму происходящего в мире. Что будет реакция – было очевидно с самого начала", - сказал Нилов.

Отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз был в Европе, Нилов сказал: "Я был недавно в командировке в Греции, поскольку вхожу в межпарламентскую ассамблею православия. А в личном плане в Европе был давно, из-за ковида там не был. Кроме Европы есть много других направлений".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что санкции Евросоюза, вводимые из-за признания Россией ЛНР и ДНР, коснутся 351 депутата Госдумы, которые голосовали за принятие этого решения (всего голосовали 400 человек). Кроме того, санкции вводятся против 27 физических лиц в РФ.

Госдума ЕС

Новости

В комитете Думы пообещали ответ на санкции ЕС против 351 депутата

Что произошло за день: вторник, 22 февраля

Путин заявил, что территория ЛНР и ДНР проходит по границе областей Украины

Посольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности санкций Великобритании

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе между РФ и ЛДНР

Минобороны РФ заявило о намерении взять под защиту жителей ДНР и ЛНР

В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании ВС РФ за рубежом

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в нападении на композитора Колкера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });