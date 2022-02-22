В думском комитете заявили, что Китай для депутатов интереснее Европы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - У российских депутатов есть большие резервы для парламентского сотрудничества в Азии, Африке, странах Латинской Америки, а также обмена опыта с Китаем, о вводимых ЕС санкциях можно не беспокоиться. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ).

"У нас всего 24 часа в сутки, нам есть с кем вести диалог, куда ездить, с кем поддерживать неформальные отношения, много недоработок по выстраиванию отношений с азиатскими странами. Огромные резервы для работы на африканском континенте, для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки", - сказал Новиков "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "для налаживания гуманитарных, культурных, политических связей мир гораздо богаче, чем то, что можно увидеть в Европе, и для расширения влияния России – тоже".

"У меня нет времени (на Европу). Я в Европе был, если брать депутатский период, два раза на форумах левых сил в Чехии, в парламентской делегации в Порту, где

собирались парламентарии средиземноморского региона, и в составе делегации ездил в Ирландию, где есть резервы для расширения сотрудничества. Еще есть организация по экономическому развитию, у них штаб-квартира в Париже, на два дня ездили. Это были рабочие поездки, превратить их в туристические было невозможно, поэтому рассуждать, жалею я, не жалею... Съездили, выполнили свои функции, это до коронавируса было, одна поездка в год-два", - сказал Новиков.

"Страна, где я был больше всего, больше 10 раз – Китай, всем рекомендую туда ездить, изучать опыт социалистического строительства. С точки зрения прагматики, трансформации социально-экономического курса в России тот опыт, который может предложить Китай, для нас гораздо интереснее, чем опыт, который может предложить Европа", - отметил депутат.

Он считает, что принятые санкции "никак не ударят по депутатам, парламентарии призваны сочетать свою деятельность с интересами государства".

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) также заявил, что "санкции были ожидаемы, ничего нового тут нет".

"Я не знаю, попал ли я под эти санкции. Я с 14-го года невъездной на Украину, мне где-то неприятно, я в детстве много раз был в Одессе, теперь такой возможности нет, но жизнь-то продолжается. Все решения, которые принимались, принимались осознанно, все понимали последствия. Любые санкции неприятны, но надо рассматривать их через призму происходящего в мире. Что будет реакция – было очевидно с самого начала", - сказал Нилов.

Отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз был в Европе, Нилов сказал: "Я был недавно в командировке в Греции, поскольку вхожу в межпарламентскую ассамблею православия. А в личном плане в Европе был давно, из-за ковида там не был. Кроме Европы есть много других направлений".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что санкции Евросоюза, вводимые из-за признания Россией ЛНР и ДНР, коснутся 351 депутата Госдумы, которые голосовали за принятие этого решения (всего голосовали 400 человек). Кроме того, санкции вводятся против 27 физических лиц в РФ.