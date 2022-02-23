Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 427 817 265+1 875 119

Около половины россиян посчитали 23 февраля праздником для имеющих опыт военной службы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (48%) считает, что отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества является праздником для сограждан, имеющих опыт военной службы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным опроса, 9% респондентов полагают, что это праздник тех, кто служит в настоящее время и еще более трети (39%) для тех, кто когда-либо служил.

Согласно результатам исследования, чаще других этот день праздником для сограждан с опытом военной службы считают россияне в возрасте 18-24 лет (56%).

В свою очередь, 42% россиян полагают, что 23 февраля является праздничным днем для всех мужчин, при этом российские женщины так думают чаще, чем мужчины - 45% и 38% респондентов соответственно, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 февраля 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

День защитника Отечества ВЦИОМ

Новости

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Крым подготовил иск к Украине на 150 млрд руб. по водной блокаде полуострова

В РФ для беженцев из Донбасса подготовили 656 пунктов временного размещения

В компании Пригожина не исключили его попадание в список санкций ЕС по Донбассу

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Границу России пересекли более 96 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Армения не будет признавать ДНР и ЛНР

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Клиенты Промсвязьбанка не смогут использовать карты банка в странах, объявивших санкции

В комитете Думы пообещали ответ на санкции ЕС против 351 депутата

Что произошло за день: вторник, 22 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });