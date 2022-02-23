Около половины россиян посчитали 23 февраля праздником для имеющих опыт военной службы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (48%) считает, что отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества является праздником для сограждан, имеющих опыт военной службы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным опроса, 9% респондентов полагают, что это праздник тех, кто служит в настоящее время и еще более трети (39%) для тех, кто когда-либо служил.

Согласно результатам исследования, чаще других этот день праздником для сограждан с опытом военной службы считают россияне в возрасте 18-24 лет (56%).

В свою очередь, 42% россиян полагают, что 23 февраля является праздничным днем для всех мужчин, при этом российские женщины так думают чаще, чем мужчины - 45% и 38% респондентов соответственно, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 февраля 2022 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.