Вячеслав Володин прибыл в Гавану

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду прибыл с официальным визитом на Кубу.

В аэропорту его встретил посол РФ в Гаване Андрей Гусько.

Помимо Кубы, председатель Думы на следующий день планирует посетить Никарагуа.

Как ранее сообщила думская пресс-служба, в ходе визитов будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В Гаване и Манагуа запланированы встречи в парламентах и с руководством стран, в частности, с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и председателем Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.