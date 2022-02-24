Володин встретился с президентом Кубы Бермудесом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и передал ему слова приветствия от президента России Владимира Путина.

"Динамику отношений между нашими странами задают президенты. Важно, чтобы парламенты соответствовали этой динамике и вносили свой вклад. Законодателям необходимо делать все для того, чтобы обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 и 24 февраля посетит с официальными визитами Республику Куба и Республику Никарагуа.

В преддверие визита Госдума ратифицировала изменения в ряд российско-кубинских межправительственных кредитных соглашений, касающихся финансирования поставок российской строительной и с/х техники, строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на территории Кубы, финансирования модернизации металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти".

Документ был внесен в парламент 14 февраля.