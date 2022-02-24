Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Авиасообщение с Чукоткой приостановили из-за метели и сильного ветра

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер до 40 м/с и метель приостановили авиасообщение на Чукотке, вылет и прилет рейсов задерживается или отменен из-за непогоды.

"Рейс 6229 из Владивостока и рейс 6230 Анадырь-Владивосток авиакомпании "Сибирь" отменены по метеоусловиям. Информация по ним будет дана 25 февраля в 9:00", - сообщает справочное бюро на сайте предприятия "Аэропорты Чукотки".

Кроме того, из-за погоды задерживается прибытие и отправление рейсов в Хабаровск и Певек.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" сообщили, что занятия в школах отменены из-за метели.

Ранее синоптики и пресс-служба регионального управления МЧС предупредили жителей Чукотки, что на восточном побережье, а именно в Анадырском муниципальном районе ожидается сильный ветер от 25 до 30 м/с с порывами до 40 м/с, и метелью.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что из-за сильного ветра и метели с 9:00 по местному времени закрылся участок федеральной дороги через Анадырский лиман, между 7 причалом и поселком Шахтерский. С 7.30 закрыта и ледовая переправа между 7 и 8 причалами.

Чукотка

Новости

Источник сообщил о более чем ста тысячах приехавших в Россию беженцев

Источник сообщил о более чем ста тысячах приехавших в Россию беженцев

Что произошло за день: среда, 23 февраля

Доллар и евро подорожали к уровню закрытия предыдущего дня более чем на 2 рубля

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

В VK сообщили, что санкции США против гендиректора не повлияют на работу компании

Компания Пригожина заявила, что возможное попадание под санкции ЕС не затронет его бизнес

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 16,3 тысячи пациентов с COVID-19

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });