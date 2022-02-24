Авиасообщение с Чукоткой приостановили из-за метели и сильного ветра

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер до 40 м/с и метель приостановили авиасообщение на Чукотке, вылет и прилет рейсов задерживается или отменен из-за непогоды.

"Рейс 6229 из Владивостока и рейс 6230 Анадырь-Владивосток авиакомпании "Сибирь" отменены по метеоусловиям. Информация по ним будет дана 25 февраля в 9:00", - сообщает справочное бюро на сайте предприятия "Аэропорты Чукотки".

Кроме того, из-за погоды задерживается прибытие и отправление рейсов в Хабаровск и Певек.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" сообщили, что занятия в школах отменены из-за метели.

Ранее синоптики и пресс-служба регионального управления МЧС предупредили жителей Чукотки, что на восточном побережье, а именно в Анадырском муниципальном районе ожидается сильный ветер от 25 до 30 м/с с порывами до 40 м/с, и метелью.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что из-за сильного ветра и метели с 9:00 по местному времени закрылся участок федеральной дороги через Анадырский лиман, между 7 причалом и поселком Шахтерский. С 7.30 закрыта и ледовая переправа между 7 и 8 причалами.