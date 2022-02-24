Минобороны России отрицает, что на Украине сбили российский самолет

Украинские пограничники не оказывают сопротивления российским войскам, утверждает ведомство

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что сообщения СМИ о том, что на Украине ПВО сбили российский самолет, не соответствует действительности.

Ведомство утверждает, что украинские силы ПВО подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя.

Украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям, заявили также в Минобороны.

Ранее украинские военные сообщили, что ПВО Украины сбили российский самолет на востоке Украины. Из сообщения Генштаба ВСУ следует, что были сбиты пять российских самолетов и один вертолет, украинские войска оказывают сопротивление, противник несет потери.