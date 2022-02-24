Аэропорт Челябинска отменил рейсы по шести направлениям

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Челябинск" им. И.В. Курчатова (АО "Челябинское авиапредприятие") объявил об отмене рейсов по шести маршрутам в аэропорты на юге России.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь. Рейсы на данные направления отменены", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, 24 февраля рано утром по расписанию вылетели рейсы в Сочи и в Краснодар.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в Краснодар рейсы выполняют авиакомпании "Азимут" и NordStar; на Сочи - "Победа", Nordwind Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Икар"; в Анапу - Red Wings и "Ижавиа".

Ранее сообщалось, что Росавиация заявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Российские авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением "Новапорта" - одного из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.