Захарова предложила Лондону "отдыхать"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД, в котором Лондон выразил готовность помогать Украине в самозащите.

"МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала она в фейсбуке.

Отвечая комментатору этой записи, она напомнила, что Москва до последнего дня предлагала переговоры.

"Когда от переговоров отказались кураторы, начали вводить санкции в отношении России и увеличились обстрелы мирного населения Донбасса, тогда было принято решение. Открыто и честно было заявлено. А если послушать США, то мы два месяца, под чужими флагами вторгаемся на Украину. Чтобы мы и под чужими флагами? )", - написала она.

Ранее в этот же день она назвала введенные против нее санкции ЕС подарком ко Дню защитника Отечества, которому она служит.