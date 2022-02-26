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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В Ростовской области зафиксировали стрельбу и попадание трех мин

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Погрануправление ФСБ в Ростовской области зафиксировало попадание трех мин на территорию РФ и стрельбу со стороны Украины, никто не пострадал.

"26 февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе н.п. Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-мм мин", - сообщает в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Разрушений и пострадавших нет, проводится проверка.

Ростовская область Украина

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