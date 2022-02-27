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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом
Временный госпиталь ГКБ имени Ф.И. Иноземцева для пациентов с COVID-19 в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 7 742 человека были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Показатель уменьшился по сравнению с предшествующими сутками на 46%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 80 регионах, увеличение произошло в пяти субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 116 093 случая. По сравнению с прошлыми сутками показатель снизился на 6 902. Снижение заболеваемости отмечается четвертые сутки подряд.

Умерли за сутки от коронавируса 769 человек, накануне сообщалось о 793 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 137 596 человек, или на 24,1% меньше по сравнению с 26 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 291 116 случаев коронавирусной инфекции, 350 927 умерших и 13 458 910 выписанных.

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