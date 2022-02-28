"СПБ биржа" возобновит режим основных торгов не раньше 17:00

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ Биржа" объявила, что начнет торговать российскими и иностранными ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17:00 понедельника, 28 февраля. О точном времени начала торгов будет сообщено дополнительно.

Вечером в воскресенье биржа сообщила о приостановке с утра понедельника основных режимов торгов всеми видами ценных бумаг за небольшим исключением.

С 7:00 по московскому времени биржа планировала дать возможность подавать заявки и заключать договоры по ним только в режиме переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также в режиме "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.

С 10:00 биржа обещала предоставить возможность подачи заявок и заключения договоров в режиме "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1.

В пятницу вечером "СПБ биржа" допускала, что с утра понедельника сможет вернуться к стандартному торговому расписанию, если события позволят. Но в субботу 26 февраля представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании объявили, что договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции, а при необходимости и другие банки. Кроме того, США и их союзники решили заморозить активы Банка России, чтобы российский регулятор не смог поддерживать курс рубля.