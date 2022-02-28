В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки в больницы были направлены 6 382 пациента с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 106 920 случаев, что на 9,1 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение заболеваемости отмечается пятые сутки подряд.

В Москве заболели еще 2 584 человека, в Подмосковье - 1 625. Тройку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших составляют Санкт-Петербург (5 409 случаев), Свердловская область (4 772) и Самарская область (4 214).

Умерли за сутки 733 пациента, накануне сообщалось о 769 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 116 742 человек, или на 15,2% меньше, чем к утру 27 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 млн 398 тыс. 18 случаев коронавирусной инфекции, 351 660 умерших и 13 млн 575 тыс. 652 выписанных.