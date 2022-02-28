Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Кремле заявили, что у мирных украинцев нет реальной картины происходящего

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные украинцы не располагают реальной информацией о военной операции России и становятся "жертвами киевских пропагандистов".

В ходе общения с журналистами прозвучало предположение о том, что у сотрудников администрации президента наверняка есть родственники на Украине, и они общаются друг с другом. Журналист сказал, что "мы знаем многих своих родственников на Украине, которые рассказывают противоположную картину со своими личными свидетельствами относительно того, что мы слышим в релизах Минобороны".

В ответ Песков заявил, что "не только в администрации президента, но и во всей России, наверное, у подавляющего большинства населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут на Украине".

"Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с их родственниками", - продолжил он.

"По своему опыту я могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они очень часто, действительно, становятся заложниками военных националистических формирований, они, действительно используют их, как щит, они не знают реального положения дел, и они становятся жертвами украинских пропагандистов", - добавил Песков.

Дмитрий Песков

Новости

В РФ занялись вопросом возвращения россиян из стран ЕС, закрывших авиасообщение

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник
Военная операция на Украине

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть

Спрос на автомобили в России за последние дни увеличился на треть
Военная операция на Украине

Курский губернатор предупредил земляков о возможных диверсиях

Военная операция на Украине

УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 6 382 человека
Военная операция на Украине

Мединский анонсировал начало переговоров с украинцами в полдень

Военная операция на Украине

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Военная операция на Украине

Из белгородского села Журавлевка эвакуировали уже больше 100 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код