В Кремле заявили, что у мирных украинцев нет реальной картины происходящего

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные украинцы не располагают реальной информацией о военной операции России и становятся "жертвами киевских пропагандистов".

В ходе общения с журналистами прозвучало предположение о том, что у сотрудников администрации президента наверняка есть родственники на Украине, и они общаются друг с другом. Журналист сказал, что "мы знаем многих своих родственников на Украине, которые рассказывают противоположную картину со своими личными свидетельствами относительно того, что мы слышим в релизах Минобороны".

В ответ Песков заявил, что "не только в администрации президента, но и во всей России, наверное, у подавляющего большинства населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут на Украине".

"Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с их родственниками", - продолжил он.

"По своему опыту я могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они очень часто, действительно, становятся заложниками военных националистических формирований, они, действительно используют их, как щит, они не знают реального положения дел, и они становятся жертвами украинских пропагандистов", - добавил Песков.