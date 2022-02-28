Германия и Бельгия рекомендовали своим гражданам покинуть Россию

Британцам рекомендовали в Россию не ездить

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ и Бельгии рекомендовали своим гражданам покинуть Россию, Лондон посоветовал британцам не ездить в Россию без острой необходимости.

"Гражданам ФРГ, которые не связаны срочной необходимостью находиться в России, следует выехать", - сказала в Берлине глава МИД Германии Анналена Бербок.

Подданным Бельгии не рекомендуется совершать любые поездки по территории России, находящимся в России бельгийцам рекомендуется ее покинуть из-за усугубляющихся "нарушений воздушного движения", сообщил бельгийский МИД. Согражданам ведомство посоветовало выехать из России по действующим транспортным каналам.

Тем, кто должен был улететь из России, МИД посоветовал обратиться к своим авиакомпаниям и предупредил, что вероятно, им придется лететь на родину через Ближний Восток, Центральную Азию и даже еще более далекие аэропорты.

"Если у вас нет необходимых средств (для приобретения билета), вы можете обратиться в посольство Бельгии в Москве, которое сможет вам помочь (например, информируя, каким образом перевести вам деньги от ваших родных или знакомых в Бельгии), - добавил МИД.

"Из-за отсутствия возможностей вернуться в Великобританию МИД советует (британцам - ИФ) не предпринимать никаких поездок по всей территории России", - говорится в сообщении на сайте Форин-офиса.

"Авиакомпания British Airways ввиду риска, который представляет конфликт гражданской авиации, приняла незамедлительное решение прекратить полеты в Россию", - напомнило ведомство. Это было ответной мерой на запрет полетов "Аэрофлота" в Великобританию.

Евросоюз закрыл для российских самолетов свое воздушное пространство 27 февраля. Россия ответила зеркальным запретом 28 февраля.