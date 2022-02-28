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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

МИД РФ пообещал ЕС жесткий ответ за роль Евросоюза в событиях на Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Действия ЕС и его роль в событиях на Украине не останутся без жесткого ответа, Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции, говорится в заявлении МИД РФ, распространенном вечером в понедельник.

"Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что "Есовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий".

В МИД РФ отметили, что "принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным. Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны".

"Есовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения", - говорится в заявлении.

"Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом есовцами миф - будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа", - отмечается в нем.

Ранее страны Евросоюза договорились о поставках оружия Украине, в том числе летального, на сумму 450 млн евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что это прецедент для истории ЕС и также поблагодарил Польшу за то, что она согласился стать перевалочным пунктом для доставки помощи Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД РФ Евросоюз

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