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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

FIG запретила выступать на соревнованиях россиянам и белорусам

FIG запретила выступать на соревнованиях россиянам и белорусам
Фото: Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация гимнастики приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба FIG.

"Российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, не разрешается участвовать в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG, с 7 марта 2022 года до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Таким образом россияне и белорусы не будут участвовать в чемпионате мира по акробатической гимнастике 10-13 марта.

Ранее международные организации на фоне событий на Украине начали отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях. В частности, 1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Кроме того, ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ.

Международная федерация гимнастики FIG

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