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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Омского таксиста задержали по подозрению в похищении человека

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Неоднократно судимого таксиста из Омска задержали по подозрению в похищении человека, разбое и ряде других преступлений, сообщили в СК. Следствие попросило суд его арестовать.

По версии следствия, 4 марта днем он пришел домой к незнакомой 30-летней женщине по объявлению о продаже автомобиля Mazda.

Убедившись, что она дома одна, он отобрал у нее золотые изделия, мобильник и кошелек с деньгами, угрожая макетом пистолета, говорится в пресс-релизе. После этого он усадил ее в свой Nissan, вывез в гараж и, угрожая убийством, заставил подписать договор купли-продажи автомобиля. Он снял с ее карты через онлайн перевод 50 тысяч рублей, посадил в погреб и продержал там пять часов.

Затем подозреваемый уже на автомобиле Mazda, поместив женщину в багажник, вывез в лес, изнасиловал и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль. Покупатели в Омске усомнились в правомерности сделки и вызвали полицейских. Вскоре в полицию обратилась и добравшаяся до города попутным транспортом потерпевшая, сообщили в СК.

Подозреваемого задержали.

В СК отметили, что ранее он не раз был судим за кражи, разбои и другие преступления.

Омск СКР МВД

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