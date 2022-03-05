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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Закрылось издание Colta

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Интернет-издание Colta объявило о временном прекращении работы в связи с принятием закона об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ.

"Все эти годы – сначала под именем OpenSpace, потом под именем COLTA – наша редакция сайта "о культуре и духе времени" не представляла их в отрыве друг от друга. Писать только о культуре, оставляя общество в стороне, не кажется нам возможным", - говорится в заявлении на редакции.

В Colta отметили, что считают честным "на время замолчать" в условиях утраты свободы высказывания.

В заявлении уточняется, что решение о временном прекращении работы связано с принятым накануне законом об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о ВС РФ, "резко ограничивающим возможности журналистов".

"Мы не можем сказать вам, как долго продлится это молчание. Но мы надеемся, что оно будет как можно короче. И что мы увидимся на наших страницах и в наших социальных сетях в ближайшее время", - заявили в редакции.

Colta.ru – российское общественное СМИ, публикующее материалы о культуре и обществе. Начало работать 16 июля 2012 года. Издание не имеет ни государственного, ни частного хозяина и финансируется исключительно читателями, Попечительским советом и партнерскими проектами. Попечительский совет ресурса возглавляют Ирина Прохорова и Александр Роднянский.

Colta

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