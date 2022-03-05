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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

"М.Видео-Эльдорадо" на время зафиксирует цены на ограниченный ассортимент

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") зафиксировала розничные цены, которые действовали в феврале 2022 года, примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны, ноутбуки, технику для дома и кухни, в низких и средних ценовых сегментах.

Действия "М.Видео-Эльдорадо" призваны поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования, говорится в сообщении ритейлера.

В перечень товаров, на которые зафиксированы цены, вошли цифровая техника (смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, наушники, электронные книги), компьютерная техника (ноутбуки, мониторы, сетевое оборудование), техника для дома (телевизоры, сплит-системы и вентиляторы, утюги и гладильные доски, пылесосы, стиральные и сушильные машины, швейные машины), товары для приготовления и хранения еды (микроволновые печи, миксеры, блендеры, электрочайники, мультиварки, мясорубки, хлебопечки, посуда, холодильники, морозильники, электрические, газовые и настольные плиты, встраиваемые духовые шкафы, посудомоечные машины и варочные панели).

Этот ассортимент доступен в большинстве из 370 городов присутствия компании как в магазинах, так и онлайн.

Программа будет действовать до конца марта текущего года и может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. На конец декабря группа объединяла 1,258 тыс. магазинов, в том числе 599 магазинов "М.Видео" и 659 магазинов "Эльдорадо". По итогам 2021 года общие продажи (GMV) группы выросли на 13,1%, до 570,7 млрд рублей с НДС.

М.Видео

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