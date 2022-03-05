Полицейские изъяли компьютеры в офисе псковского "Яблока"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр и изъятие компьютерной техники в офисе псковского "Яблока", сообщил председатель регионального отделения партии Лев Шлосберг в своем телеграм-канале.

"В 15:45 5 марта в офис псковского "Яблока" на Некрасова, 29 пришли сотрудники УМВД по Псковской области для проведения "осмотра" и изъятия компьютерной техники в рамках возбужденного сегодня, 5 марта, административного производства по свежайшей "антивоенной" статье 20.3.3 КоАП РФ, принятой и вступившей в силу вчера", - написал он.

По его словам, основанием стало заявление некоей псковички, которая якобы 28 февраля получила на свою личную почту письмо с призывами к проведению и участию в незаконных публичных мероприятиях.

Изъяты 10 компьютеров, внешний накопитель, картридж от фотоаппарата и две видеокамеры.

Как сообщил Шлосберг, та же процедура прошла в офисе газеты "Псковская губерния".