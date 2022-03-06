"РусЛайн" отменила сорок рейсов с 8 по 13 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "РусЛайн" отменила ряд рейсов с 8 по 13 марта, сообщила в воскресенье пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что отмена перелетов произошла "в связи с закрытием воздушного сообщения над рядом территорий РФ и аэропортов".

Так, 8 марта отменены перелеты Москва-Тамбов-Москва, Курск-Москва-Курск, Калининград-Брянск-Махачкала-Брянск-Калининград, Тамбов-Краснодар-Тамбов, Краснодар-Архангельск, Москва-Курск-Краснодар-Курск-Москва, Екатеринбург-Тамбов-Екатеринбург, Санкт-Петербург-Тамбов-Санкт-Петербург, Сочи-Тамбов-Сочи.

9 марта не будет рейсов Курск-Москва-Курск, Курск-Санкт-Петербург-Курск, Москва-Тамбов-Москва, Курск-Минеральные Воды-Курск, Казань-Курск-Казань.

10 марта отменены рейсы Москва-Курск-Краснодар-Курск-Москва, Москва-Курск-Москва, Тамбов-Краснодар-Тамбов, Екатеринбург-Тамбов-Екатеринбург, Казань-Брянск-Казань, Калининград-Воронеж-Калининград, Калининград-Тамбов-Казань-Тамбов-Калининград, Москва-Тамбов-Москва, Архангельск-Краснодар.

11 марта авиаперевозчик не полетит в направлениях Москва-Курск-Москва, Москва-Курск-Сочи-Курск-Москва, Санкт-Петербург-Курск-Санкт-Петербург, Махачкала-Брянск-Калининград-Брянск-Махачкала, Санкт-Петербург-Тамбов-Санкт-Петербург, Сочи-Тамбов-Сочи, Москва-Тамбов-Москва, Краснодар-Архангельск.

12 марта отменяются маршруты Курск-Москва-Курск, Москва-Курск-Калининград-Курск-Москва, Калининград-Липецк-Калининград, Санкт-Петербург-Липецк-Санкт-Петербург.

13 марта отменены перелеты Москва-Курск-Москва, Москва-Курск-Сочи-Курск-Москва, Курск-Минеральные Воды-Курск, Казань-Курск-Казань, Санкт-Петербург-Курск-Санкт-Петербург.

Авиакомпания отмечает, что производит вынужденный возврат авиабилетов пассажирам отмененных рейсов. При этом срок рассмотрения обращений может быть увеличен в связи с большим количеством заявок и возросшей нагрузкой.