На разработку технологий управляемого термоядерного синтеза выделят 5 млрд руб.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено 5 млрд рублей.

Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

"Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.

Бюджетные средства получит Минобрнауки - ему планируется выделить почти 3 млрд рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по 1 млрд, уточняют в пресс-службе.

В мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С ее помощью ученые хотят изучить способы получения термоядерной энергии.

"Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надежной энергии. Об этом мечтают ученые всего мира", - отметил премьер. По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности.