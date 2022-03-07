В более 20 домах Ухты из-за аварии ограничили теплоснабжение

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Ухте (Коми) устраняют последствия аварии на трубопроводе, из-за которой в понедельник ограничили подачу тепла в 28 объектов, в том числе 22 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба местной администрации.

В 13:30 по местному времени специалисты приступили к устранению повреждения на подающем трубопроводе в районе пересечения улицы Сенюкова и проспекта Космонавтов. На месте предполагаемого дефекта ведутся земляные работы, в которых задействовали 10 человек и 5 единиц техники.

В связи с отключением участка магистрального трубопровода ограничено теплоснабжение 28 объектов, среди которых 22 многоквартирных дома по улицам Сенюкова (№№1, 3, 25/52, 29, 31, 33, 35, 41, 43), Севастопольской (№№11а, 13, 13а) и проспекту Космонавтов (№№19, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 50). Также под отключение попали детский сад №69 и объекты Ухтинского гостехуниверситета - два корпуса вуза, два общежития и столовая.

Температура воздуха в Ухте составляет минус 23 градуса.