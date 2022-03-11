Губернатор Камчатки отменил отпуска для краевого правительства

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отменил отпуска в правительстве региона для эффективной работы экономического штаба, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

"Я принял решение отменить отпуска членов правительства, сейчас мы работаем в штабном режиме, буквально в ежедневном формате встречаясь с бизнесом, реагируя на обращения граждан, чтобы отработать наиболее волнующие их вопросы", - цитирует пресс-служба Солодова.

Губернатор отметил, что для края наиболее актуальными остаются темы работы банковского сектора, роста цен, стабильности жизнеобеспечивающих отраслей, в том числе завоза топлива и прохождения отопительного сезона, транспортной системы, информационных коммуникаций и электроэнергетики.

Ранее сообщалось, что на Камчатке работает штаб по обеспечению устойчивости экономики региона в условиях санкций. В штаб, возглавляемый губернатором, входят представители регионального правительства, федеральных органов власти и бизнес-сообщества.