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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:58

Пять краснокнижных оленей убили на севере Карелии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На севере Карелии в Кемском районе браконьеры убили пять диких северных оленей, занесенных в Красную книгу России, сообщил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

"Сейчас проводится расследование, но сам факт случившегося подтверждает, что браконьерство главный фактор сокращения вида. Необходимы срочные меры по усилению контроля и необходимо участие неравнодушной общественности в сохранении оленя от его полного уничтожения", - сообщил Суткайтис на своей странице в соцсетях.

Тела убитых животных обнаружили инспекторы Госохотнадзора, уточнил он.

По данным на сайте WWF, в России обитает не более 1 млн диких северных оленей.

Карелия WWF

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