Неизвестные убили на севере Сахалина 25 краснокнижных северных оленей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту массового уничтожения северных оленей, в том числе беременных самок, в Охинском районе на севере Сахалина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в субботу.

"Прокуратурой с привлечением контролирующих органов организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о животном мире, полноте принятых мер, направленных на сохранение особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу Сахалина и Российской Федерации. При наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В местных соцсетях появилось видео с разделанными тушами северных оленей в верховьях реки Дуна. Очевидцы рассказывают о том, что, судя по следам, браконьеры загоняли стадо животных на снегоходах.