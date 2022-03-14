Все школы, техникумы и колледжи на Камчатке эвакуируют из-за сообщения о минировании

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма на Камчатке в понедельник эвакуируют все школы, техникумы и колледжи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что занятия второй смены в школах Камчатки отменены так как сотрудникам правоохранительных органов нужно время на проверку зданий.

"Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. К тому же за последнее время это не первое подобное сообщение, так что все действия уже отработаны. Все родители детей оповещены о том, что занятия в школах прерваны. Младшие ученики передаются лично законным представителям, или сопровождаются педагогами. Никто во время эвакуации не пострадал", - сказали в правительстве края.

Ранее 26 января, 8 и 14 февраля после ложных сообщений об акте терроризма в Петропавловске-Камчатском также были эвакуированы все школы. Никто из детей тогда не пострадал, опасных предметов в зданиях обнаружено не было.