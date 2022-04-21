Все школы Камчатки начали эвакуацию из-за сообщения о "минировании"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма на Камчатке в среду эвакуируют все школы, занятия первой смены отменены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из школ региона. В некоторых школах эвакуация уже прошла", - сказали в пресс-службе.

Всего в регионе работает 121 школа.

На Камчатке это двенадцатый такой инцидент с начала года. Ранее школы эвакуировали 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта, а также 4, 5, 6, 13, 14, 19 и 20 апреля.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.