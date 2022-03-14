В школах Севастополя будут каждую неделю поднимать флаг РФ и обсуждать политику

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Еженедельные линейки с поднятием российского флага и исполнением гимна решено ввести во всех школах Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Мы приняли решение, что по понедельникам во всех школах Севастополя будет проходить короткая линейка с выносом или поднятием, где это оборудовано, на дворах флагов России и города-героя Севастополя, с исполнением гимна и коротким обсуждением наиболее актуальных проблем", - сказал Развожаев журналистам в понедельник.

Он уточнил, что с учениками будут обсуждать как проблемы школы, так и политику.

"Здесь политики будет меньше, хотя она тоже будет, потому что сегодня такое время, когда не говорить о политике с детьми неправильно", - отметил губернатор.

Он пояснил, что такое решение принято на фоне развернутой информационной кампании, которая направлена в основном на школьников.